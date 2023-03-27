



"Штраус" присоединилась к забастовке из-за правовой реформы

Днем, 27 марта, компания "Штраус" объявила о закрытии своего основного офиса на 48 часов в рамках забастовки.



Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.



Уточняется, что сами заводы, а также система логистики и сервисные центры продолжат работу в обычном режиме.



Напомним, что ранее о присоединении ко всеобщей забастовке объявили детские сады, лагеря дневного пребывания, сеть торговых центров Big и группа Азриэли, работники компании El Al, сеть McDonald's, торговый центр Дизенгоф в Тель-Авиве и сотрудники компании наземного обслуживания Laufer в Бен-Гурион.

