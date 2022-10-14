



Шри-Ланка из-за санкций не будет принимать российские карты "Мир"

Шри-Ланка не будет принимать карты российской платежной системы "Мир" из-за санкций США. Об этом сообщает пресс-служба местного центробанка.



"В связи с санкциями США в отношении платежной системы "Мир", подтверждаемой МИДом Шри-Ланки, Центробанк не в состоянии положительно рассмотреть на данном этапе просьбу об использовании карты "Мир" в банковской системе", - говорится в сообщении.



Это означает, что, несмотря на ощутимый туристический поток из РФ, власти страны не готовы идти навстречу россиянам даже на фоне экономического кризиса, вызванного остановкой туризма из-за пандемии 2020 года.