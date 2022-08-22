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Шломо Караи о повышении процентной ставки: разжигание пламени инфляции
22.08.2022 17:55 Алина Груднева

Шломо Караи о повышении процентной ставки: разжигание пламени инфляции

Депутат Кнессета от партии Ликуд Шломо Караи отреагировал на повышение процентной ставки.

 
Соответствующее заявление он сделал в понедельник, 22 августа.
 
"Трудно обвинять Банк Израиля в повышении процентной ставки, когда правительство разжигает пламя безудержной инфляции. Но, судя по всему, Банку Израиля также удобнее принимать грабительские макромеры, а не критиковать правительство и давать рекомендации на благо общества", - сказал депутат.
 
По его словам, деятельность Яира Лапида и Авигдора Либермана обходятся каждой семье "в сотни шекелей в месяц просто потому, что они ничего не смыслят в экономике".

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