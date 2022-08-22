



Шломо Караи о повышении процентной ставки: разжигание пламени инфляции

Депутат Кнессета от партии Ликуд Шломо Караи отреагировал на повышение процентной ставки.

Соответствующее заявление он сделал в понедельник, 22 августа.

"Трудно обвинять Банк Израиля в повышении процентной ставки, когда правительство разжигает пламя безудержной инфляции. Но, судя по всему, Банку Израиля также удобнее принимать грабительские макромеры, а не критиковать правительство и давать рекомендации на благо общества", - сказал депутат.

По его словам, деятельность Яира Лапида и Авигдора Либермана обходятся каждой семье "в сотни шекелей в месяц просто потому, что они ничего не смыслят в экономике".