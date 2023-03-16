



Шесть крупнейших банков США потеряли 165 миллиардов долларов







Шесть крупнейших банков Уолл-стрит потеряли в этом месяце почти $165 млрд. рыночной капитализации, или 13 процентов своей совокупной стоимости, из-за опасений по поводу финансовой устойчивости Credit Suisse и последствий крупнейшего с 2008 года банкротства американских банков.



Акции Citigroup и Morgan Stanley подверглись наибольшей распродаже в среду, а акции Bank of America упали до более чем двухлетнего минимума. Инвесторы заявили, что эти три банка, а также Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Wells Fargo пострадали из-за прогнозов о сокращении прибыли.



Инвесторы не считают, что крупнейших кредиторов США постигнет та же участь, что и Silicon Valley Bank, который был вынужден продать портфель ценных бумаг с убытком в 2 млрд. долларов после того, как клиенты забрали свои наличные. В реальности крупные банки испытывают приток вкладов, поскольку клиенты ищут безопасности на фоне опасений за здоровье небольших региональных игроков.



Но это не защитило их от резкой распродажи на фоне опасений, что им придется платить вкладчикам более высокие ставки, что приведет к снижению прибыли, а также перед перспективой ужесточения регулирования после недавних потрясений и роста просрочек по кредитам, если в США начнется рецессия.



Джейсон Голдберг, банковский аналитик Barclays, сказал: "Рынок никогда не любит неопределенность. А сейчас как раз много неопределенности. Окончательные последствия ... все еще пытаются понять".



Один крупный инвестор в финансовые акции сказал: "Разумно ожидать, что правила регулирования изменятся, и что профиль банка изменится, если от него потребуют больше ликвидности и больше капитала. Все это приведет к увеличению расходов и снижению рентабельности".



Инвесторы также снижают стоимость, которую они приписывают активам крупнейших банков страны. В начале 2022 года индекс KBW, который отслеживает 22 крупных банка, торговался в среднем с коэффициентом 1,5 от балансовой стоимости. На прошлой неделе этот коэффициент упал ниже 1 впервые с 2020 года.



Банки с крупными торговыми подразделениями также пострадали в среду от опасений по поводу их потенциальной подверженности влиянию Credit Suisse, после того как инвесторы стерли почти четверть акций швейцарского кредитора.