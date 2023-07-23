



Шери Арисон продала свою долю в банке "Апоалим"

Шери Арисон продолжает продавать свою долю в банке "Апоалим" и больше не является заинтересованной стороной в банке. Арисон продала акции компании Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. за 336 миллионов шекелей и сократила свою долю с 5,6% до 4,88% в банке, в котором она когда-то была контролирующим акционером, пишет Globes.



Процедура продажи акций последовала за решением Арисон в сентябре 2018 года продать свои активы в Израиле. Она достигла соглашения с Банком Израиля, по которому "Апоалим" будет превращен в банк без контрольного пакета акций. По условиям соглашения было решено, что Арисон будет обязана сократить свою долю до менее чем 5%. Банку Израиля дали семь лет на завершение процесса продажи акций.



Эта последняя продажа была относительно небольшим траншем акций. В ходе своей предыдущей продажи в сентябре 2022 года она продала 2,3% акций банка за 1,03 миллиарда шекелей ряду институциональных органов.



В этом случае, в отличие от прошлого раза, решение Арисон подождать и продать каждый раз пакет акций окупается меньше. Продажа, осуществленная несколько дней назад, была произведена по цене 33,36 шекеля за акцию, в то время как в сентябре 2022 года она оцениваливалась в 33,77 шекеля за акцию. С точки зрения Арисон, это отличная сделка.



После недавней продажи Арисон продала акции "Апоалим" на сумму 5,7 млрд шекелей.

