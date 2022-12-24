



Shell заплатит за разливы нефти в Нигерии

Shell согласилась выплатить компенсацию в размере 15,9 млн долларов населению Нигерии, пострадавшему в результате четырех разливов нефти из ее трубопроводов.



Разливы нефти произошли в дельте реки Нигер в период с 2004 по 2007 год, сообщает ABC News.



Отмечается, что урегулирование произошло после многолетней судебной тяжбы. Это закончилось историческим решением Апелляционного суда Гааги в 2021 году, который признал дочернюю компанию Shell в Нигерии SPDC ответственной за загрязнение, вызванное четырьмя утечками нефтепровода в дельте Нигера.