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Shell заплатит за разливы нефти в Нигерии
24.12.2022 19:32 Ольга Белозерова

Shell заплатит за разливы нефти в Нигерии

Shell согласилась выплатить компенсацию в размере 15,9 млн долларов населению Нигерии, пострадавшему в результате четырех разливов нефти из ее трубопроводов.

Разливы нефти произошли в дельте реки Нигер в период с 2004 по 2007 год, сообщает ABC News.

Отмечается, что урегулирование  произошло после многолетней судебной тяжбы. Это закончилось историческим решением Апелляционного суда Гааги в 2021 году, который признал дочернюю компанию Shell в Нигерии SPDC ответственной за загрязнение, вызванное четырьмя утечками нефтепровода в дельте Нигера.

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