



Shell отчиталась о самой высокой прибыли за 115 лет

Нефтегазовый гигант Shell сообщил о рекордной годовой прибыли после резкого роста цен на энергоносители в прошлом году после вторжения России в Украину.



Прибыль компании достигла 39,9 млрд долларов, в 2022 году, что вдвое больше, чем в предыдущем. Это самый высокий показатель за 115-летнюю историю компании, сообщает ВВС.



В прошлом году правительство Великобритании ввело налог на непредвиденные расходы, называемый налогом на прибыль от энергетики, на "чрезвычайные" доходы фирм, чтобы помочь финансировать свою схему снижения счетов за газ и электроэнергию.



Несмотря на этот шаг, Shell заявила, что не рассчитывает платить какие-либо налоги в Великобритании в этом году, поскольку ей разрешено компенсировать затраты на вывод из эксплуатации и инвестиции в проекты в Великобритании за счет любой прибыли в королевстве.

