



Шекель вырос после поднятия процентной ставки Банком Израиля

Шекель сегодня укрепляется по отношению к доллару и евро. На дневных межбанковских торгах курс шекеля к доллару снизился на 0,79% до 3,565 шекеля за доллар, а курс шекеля к евро снизился на 0,46% до 3,88 шекеля за евро, пишет Globes.



Вчера Банк Израиля установил репрезентативный курс шекеля к доллару на 0,609% ниже, чем в пятницу, до 3,593 шекеля за доллар, а репрезентативный курс шекеля к евро был установлен на 0,725% ниже, до 3,904 шекеля за евро.



Шекель укрепляется после того, как Банк Израиля вчера повысил процентную ставку на 0,25% до 4,5%. Это было девятое подряд повышение ставки за последний год.



Банк Израиля также снизил прогноз роста экономики Израиля на 2023 год с 3% до 2,5% и заявил, что инфляция остается выше годового целевого диапазона 1–3% на уровне 3,9% на конец 2023 года. План судебной реформы обойдется стране в 2,8% ВВП или 50 миллиардов шекелей в течение следующих трех лет.



Вчерашнее повышение процентной ставки добавит 64 шекеля к ежемесячному погашению среднего ипотечного кредита. В течение года средний размер выплаты по ипотеке подскочил на 1030 шекелей.



