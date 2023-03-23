



Шекель вырос на 2% на фоне новости о предстоящем заявлении Нетаниягу

Израильские фондовые индексы закрываются с повышением, а шекель растет после того, как премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр обороны Йоав Галант объявили, что выступят с заявлениями сегодня вечером.



Ожидается, что Галант призовет остановить принятие закона о пересмотре судебной системы.



Согласно данным TASE, базовый индекс Тель-Авивской фондовой биржи TA-125 вырос на 2,1%, а индекс компаний "голубых фишек" TA-35 прибавил 1,8% на момент закрытия.



Индекс TA-Bank, который отслеживает пять крупнейших банков, подскочил на 3,6%.



Курс шекеля по отношению к доллару США вырос более чем на 2%. Это произошло после того, как местная валюта ослабла более чем на 6% в феврале на фоне растущей обеспокоенности инвесторов тем, что правительство намерено продвигать оспариваемые изменения, направленные на ослабление судебной системы.



