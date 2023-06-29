



Шекель в этом году вырос по отношению к некоторым валютам

За последние три месяца шекель обесценился на 2,3% по отношению к доллару США и на 3% по отношению к евро. Однако, при проверке движения шекеля по отношению к корзине основных валют, составляющих номинальный обменный курс, шекель лишь немного обесценился за последние три месяца и даже укрепился за последний месяц.



Эта тенденция объясняется в основном резким обесцениванием турецкой лиры и китайского юаня, которые вместе составляют 15,2% номинального обменного курса. Обесценивание турецкой лиры продолжается уже несколько лет. По отношению к доллару США курс турецкой валюты упал на 44% в 2021 году, на 30% в 2022 году и обесценился на 39% с начала 2023 года. Менее месяца назад лира упала более чем на 15%. Что касается юаня, слабые данные о росте Китая и разочаровывающие результаты фондового рынка оказали давление на китайскую валюту.



Главный стратег Psagot Ори Гринфельд объясняет: “Разница в динамике шекеля по отношению к евро и доллару, а также по отношению к корзине основных валют в основном связана с ослаблением китайского юаня и турецкой лиры, которые вместе составляют около 15 % состава валютной корзины. Турецкая лира в последние годы пострадала от резкой девальвации валюты, которая в последнее время углубилась вслед за резким повышением процентных ставок в стране. Китайский юань также ослаб по отношению к доллару из-за слабых экономических данных, представленных Китаем, а также решения правительства о денежной экспансии”.



“Во втором квартале обменный курс шекеля продолжал характеризоваться высокой волатильностью, в основном из-за влияния событий на судебно-политический вопрос. Таким образом, после затишья в первой половине июня, в последние дни она снова ослабла из-за боязни возобновления законодательных инициатив по изменению судебной системы, а также из-за боязни нанести ущерб независимости Банка Израиля и знаков вопроса вокруг продления срока полномочий Управляющего банком Израиля”, – отмечает главный экономист IBI Рафи Гозлан.



“Таким образом, увеличение рисков экономики отражается в новом ослаблении по отношению к доллару и евро. С другой стороны, изменения номинального обменного курса шекеля за последний месяц и квартал более умеренные, чем по отношению к евро и доллара, и это связано с ослаблением китайского юаня и резким обесцениванием турецкой лиры, которые вместе составляют около 15% валютной корзины”, – добавляет эксперт.