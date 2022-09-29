



Шекель упал до нового минимума по отношению к доллару

Шекель сегодня слабеет по отношению к доллару и по отношению к евро.



На утренних межбанковских торгах обменный курс шекеля составил 3,553 шекеля за доллар и 3,424 шекеля за евро, пишет издание Globes.



Днем ранее Банк Израиля установил репрезентативный курс шекеля к доллару на 1,347% выше, чем в пятницу перед праздником Рош ха-Шана, на уровне 3,536 шекеля за доллар, а репрезентативный курс шекеля к евро был установлен на 0,751% ниже, до 3,385 шекеля за евро.



Как отмечается, это самое слабое значение шекеля по отношению к доллару с апреля 2020 года, когда был кризис, связанный с коронавирусом. Шекель ослаб более чем на 12% по отношению к доллару с начала года.



Среди причин, которые повлияли на курс шекеля, указывается укрепление доллара во всем мире, а также спад на зарубежных фондовых рынках. Это связано с высокой подверженностью израильских институциональных органов инвестициям за рубежом.