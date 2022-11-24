



Шекель укрепился по отношению к доллару в ноябре

В ноябре шекель укрепился более чем на 4% по отношению к доллару.

По данным Globes, в начале этого месяца доллар стоил 3,569 шекелей.

На межбанковских торгах, утром, 24 ноября, обменный курс снизился на 0,92% по отношению к доллару - 3,421 шек., и на 0,10% по отношению к евро - по 3,562.

Накануне Банк Израиля установил курс на 0,633% ниже, чем во вторник, 3,453 шекеля за доллар, а евро на 0,048% ниже, до 3,565 шекеля.

Ранее на этой неделе Банк Израиля повысил процентную ставку на 0,5% до 3,25%.