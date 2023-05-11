



Шекель стремительно восстанавливается на фоне ожиданий прекращения огня

Сегодня шекель резко укрепился по отношению к доллару и евро. На межбанковских торгах в первой половине дня обменный курс шекеля к доллару снизился на 1,01% до 3,638 шекеля за доллар, а курс шекеля к евро снизился на 1,22% до 3,974 шекеля за евро.



В среду Банк Израиля установил репрезентативный курс шекеля к доллару на 0,437% выше, чем во вторник, до 3,675 шекеля за доллар, а репрезентативный курс шекеля к евро был установлен на 0,212% выше, до 4,023 шекеля за евро.



Сегодня шекель сильно восстановился на предположении, что вскоре будет достигнуто прекращение огня с “Исламским джихадом”, несмотря на успешну. операции по ликвидации его лидеров.



Вчера МВФ снизил прогноз роста экономики Израиля на 2023 год с 2,9% до 2,3% и предупредил: “Сохраняющаяся неопределенность в отношении судебной реформы представляет собой заметный риск снижения роста”». Завтра S&P опубликует обновление рейтинга Израиля на фоне надежд, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху успешно убедил агентство сохранить рейтинг Израиля без изменений, несмотря на неопределенность, вызванную запланированной правительством судебной реформой.



Согласно прогнозам, на следующей неделе индекс потребительских цен за апрель составит 0,4–0,5%, что приведет к падению годовой инфляции ниже 5%. Ожидается, что 22 мая Банк Израиля повысит процентную ставку на 0,25% до 4,75%.