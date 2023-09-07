



Шекель стремительно падает, поскольку рынок опасается конституционного кризиса

Израильская валюта сегодня вновь слабеет. На утренних межбанковских торгах 7 сентября курс шекеля к доллару вырос на 1,11% и составил 3,850 шекеля за доллар, а курс шекеля к евро поднялся на 0,85% до 4,125 шекеля за евро.



Шекель торгуется по отношению к доллару США на уровнях, не наблюдавшихся с января 2017 года, за исключением мартовского дня 2020 года, когда началась пандемия Covid. Продолжающееся обесценивание израильской валюты обусловлено как внутренними, так и международными факторами.



Внутренний кризис в Израиле снова ослабляет шекель после того, как становится призрачным в преддверии слушаний в БАГАЦе на следующей неделе по петициям об отмене закона о “разумности”. Рынок опасается конституционного кризиса, и это способствует продолжающемуся обесцениванию израильской валюты.



В то же время доллар укрепляется во всем мире, поскольку цены на нефть растут и усиливают опасения, что процентные ставки останутся высокими дольше, чем ожидалось. Индекс доллара США DXY поднялся до шестимесячного максимума в 104 пункта.



Главный экономист по рынкам Мизрахи Тефахот Ронен Менахем объяснил, что все эти причины создают экономическую среду, которая не поддерживает шекель.



“Помимо политического кризиса, спада на Уолл-стрит, а также растущего дефицита, о котором сообщило Министерство финансов, данные о резком сокращении инвестиций в высокие технологии, а также присутствие делегации Moody's в Израиле и опасения негативного отчета не способствуют позитивным настроениям вокруг шекеля", – говорит он..