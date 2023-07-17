



Шекель слабеет по отношению к доллару и евро

Шекель сегодня стал слабее по отношению к доллару и евро. На дневных межбанковских торгах обменный курс шекеля к доллару вырос на 0,62% до 3,632 шекеля за доллар, а курс шекеля к евро вырос на 0,74% до 4,083 шекеля за евро.



В пятницу Банк Израиля снизил репрезентативный курс шекеля к доллару на 0,249% до 3,609 шекеля за доллар, а репрезентативный курс шекеля к евро был установлен на 0,369% выше до 4,053 шекеля за евро.



Главный экономист Mizrahi Tefahot Bank Ронен Менахем объясняет: “Обесценивание шекеля сегодня утром по отношению к евро и доллару еще раз отражает волатильность и сильную реакцию шекеля на внутренние события и их оценки. Судебная реформа идет полным ходом, и сроки ясны - коалиция намерена принять закон об ”основании разумности” к следующей неделе, в конце сессии, отсюда и протесты, запланированные на оставшуюся часть недели”.



“Вполне вероятно, что по мере приближения момента принятия решения нервозность на валютном рынке будет возрастать. В этом вопросе следует помнить две важные вещи. Во-первых, это период, когда курс шекеля колеблется в относительно широком диапазоне – плюс-минус 0,20 шекеля. Во-вторых, шекель находится глубоко в зоне, которую Банк Израиля определил как чрезмерную девальвацию валюты и это фактор, который может вызвать инфляционное давление в будущем. Это ситуация, которая работает не в интересах шекеля”.



“Еще один момент заключается в том, что на фондовых рынках США наблюдается спад, который также может повлиять на девальвацию шекеля, хотя это скорее второстепенный фактор. Данные из Китая также не добавляют здоровья мировой экономике. В этой ситуации, ввиду многих факторов неопределенности, шекелю будет трудно найти направление в обозримом будущем”.



В заключение Менахем отметил, что резкая волатильность во всех направлениях является “новой нормой” и, как ожидается, будет сопровождать нас в предстоящий период.