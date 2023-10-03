



Шекель слабеет, доллар укрепляется

Шекель слабеет по отношению к доллару, но укрепляется по отношению к евро.



Об этом сообщает газета Globes.



Так, на дневных торгах курс доллара вырос на 0,32%, составив 3,841 шекеля. Евро подешевело на 0,41% - до 4,028 шекеля.



Накануне Банк Израиля установил репрезентативную ставку шекеля к доллару на 0,131% выше, чем в пятницу, на уровне 3,829 шекеля, а к евро была установлена на 0,227% ниже - 4,044.



Укрепление доллара происходит на фоне того, что председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил о вероятности нового повышения процентных ставок.