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Шекель слабеет, доллар укрепляется
03.10.2023 14:29 Алина Груднева

Шекель слабеет, доллар укрепляется

Шекель слабеет по отношению к доллару, но укрепляется по отношению к евро. 

Об этом сообщает газета Globes.

Так, на дневных торгах курс доллара вырос на 0,32%, составив 3,841 шекеля. Евро подешевело на 0,41% - до 4,028 шекеля.

Накануне Банк Израиля установил репрезентативную ставку шекеля к доллару на 0,131% выше, чем в пятницу, на уровне 3,829 шекеля, а к евро была установлена на 0,227% ниже - 4,044.

Укрепление доллара происходит на фоне того, что председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил о вероятности нового повышения процентных ставок. 

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