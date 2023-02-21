



Шекель рухнул до 3-летнего минимума

Во вторник, 21 февраля, после принятия в первом чтении первого законопроекта по судебной реформе гособлигации и акции в Тель-Авиве упали, а шекель рухнул более чем на 2%.



Шекель сегодня торговался по 3,64 по отношению к доллару во второй половине дня, торгуясь на самом низком уровне с апреля 2020 года. С начала месяца шекель ослаб более чем на 5%.



Базовый индекс Тель-Авивской фондовой биржи TA-125 снизился на 1,8%, индекс TA-35 - на 1,5%, а цены на государственные облигации упали на 1–2%.