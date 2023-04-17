



Шекель резко укрепился по отношению к евро

Шекель укрепился по отношению к доллару США и евро на открытии торгов сегодня утром. Обменный курс шекеля к доллару в настоящее время снизился на 0,53% по сравнению с репрезентативным пятничным курсом до 3,6416 шекеля, а курс шекеля к евро снизился на 1,3% до 3,9964 шекеля за евро.



В последние месяцы курс шекеля на валютном рынке был неустойчивым на фоне планов правительства по капитальному ремонту судебной системы Израиля и спровоцированных ими протестов. По отношению к доллару США шекель в этом году ослаб примерно на 4%.



Фактором недавней торговли шекелем стало напряженное ожидание публикации агентством Moody's отчета о пересмотре суверенного кредитного рейтинга Израиля. По отношению к корзине валют шекель ослаб на прошлой неделе на 3,2%, несмотря на рост индексов фондового рынка США, с которыми шекель обычно положительно коррелирует. На самом деле, в своем отчете, опубликованном в прошлую пятницу, Moody's оставило рейтинг Израиля без изменений на уровне A1, но понизило прогноз рейтинга с “Позитивного” до “Стабильного”.



“Я больше беспокоился о серьезном предупреждении, чем о фактическом понижении рейтинга”, – сказал один из игроков валютного рынка после публикации отчета Moody's. “На самом деле из этого ничего не вышло, и, насколько я понимаю, это событие означает, что курс шекеля к доллару должен упасть и премия за риск восстановится до уровня, который был в начале прошлой недели”.



Тот же источник сообщил, что по рыночным оценкам без законодательства о судебной системе курс шекеля к доллару был бы примерно на 0,25 шекеля ниже, чем он есть.



По словам главного стратега банка Hapoalim по финансовым рынкам Моди Шафрира, курс шекеля будет зависеть от результатов переговоров между правительством и оппозицией по реформе судебной системы.



“Если коалиции и оппозиции удастся прийти к соглашению по правовой реформе, шекель резко укрепится. Усилятся институты, которые, как заявило Moody's, в своем отчете о рейтинговом прогнозе, были ослаблены, что важно для израильской экономики”.



С другой стороны, Шафрир опасается, что “если переговоры потерпят неудачу, ущерб учреждениям будет больше, и шекель может упасть до 3,8 шекеля за доллар или даже выше”.