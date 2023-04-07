



Шекель резко ослаб на фоне ситуации с безопасностью

Шекель сегодня резко слабеет по отношению к доллару и евро. На утренних межбанковских торгах курс шекеля к доллару вырос на 1,68% до 3,624 шекеля за доллар, а курс шекеля к евро вырос на 1,77% до 3,957 шекеля за евро.



Во вторник перед Песахом Банк Израиля установил репрезентативный курс шекеля к доллару на 0,807% ниже, чем в понедельник, до 3,564 шекеля за доллар, а репрезентативный курс шекеля к евро был установлен на 0,405% ниже, до 3,888 шекеля за евро.



Укрепление доллара по отношению к шекелю происходит даже несмотря на то, что доллар значительно ослабевает по отношению к основным мировым валютам, а индекс доллара снизился на три пункта до 101,8.



Генеральный директор Prico Risk Management, Finance and Investments Йосси Фрайман сказал Globes: “В Израиле шекель слабеет, несмотря на две разные тенденции. Мы видим укрепление доллара по отношению к шекелю, в то время как во всем мире доллар фактически слабеет, но рынки в США растут, и мы ожидаем укрепления шекеля”.



Фрайман объясняет, что шекель слабеет, тогда как обычно он укрепляется, из-за сложной ситуации, в которой сейчас находится Израиль: “Вы должны понимать, что после судебной реформы не было доверия к израильскому рынку, и мы видим во время Песаха, когда большинство торговцев являются иностранными, покупается иностранная валюта и происходит значительное обесценивание позиций на израильском рынке”.



Когда к этому негативному настроению, в котором оказался израильский рынок, добавляется проблема безопасности, неудивительно, что мы наблюдаем обесценивание шекеля на рынке иностранной валюты. Фрайман сообщил Globes, что ближайшие несколько дней будут важными и потребуют пристального внимания, поскольку израильские трейдеры возвращаются на рынок после праздников, когда мы увидим, как рынок отреагирует, когда к иностранным инвесторам присоединятся местные.



