



Шекель растет на фоне слухов о компромиссе по судебной реформе

Шекель сегодня вновь укрепляется по отношению к доллару и евро. На дневных межбанковских торгах обменный курс шекеля к доллару снизился на 0,83% до 3,704 шекеля за доллар, а курс шекеля к евро снизился на 0,89% до 3,957 шекеля за евро.

Вчера Банк Израиля установил репрезентативный курс шекеля к доллару на 0,267% ниже уровня пятницы, до 3,735 шекеля за доллар, а репрезентативный курс шекеля к евро был установлен на 1,053% ниже, до 3,992 шекеля за евро.



Главный экономист Mizrahi Tefahot Ронен Менахем сказал Globes: “Если шекель укрепляется по отношению к доллару, когда доллар укрепляется в мире, то история, вероятно, локальная”. Менахем объясняет, что шекель укрепляется на фоне слухов о гибкости в переговорах по судебной реформе в резиденции президента. "Судебные сложности - это фактор, питающий валютный рынок, и поэтому в краткосрочной перспективе мы видим изменения в обменном курсе шекеля". Менахем добавляет, что важно видеть, что эти шаги к компромиссу имеют под собой основание, иначе укрепление шекеля будет лишь временным.



Главный экономист BDO Чен Герцог также считает, что существует тесная связь между тем, что происходит в политической сфере и на валютном рынке. Он сказал Globes: "Волатильность обменного курса отражает изменение ожиданий в отношении премии за риск израильской экономики и, главным образом, риски, связанные с политическими разногласиями". По мнению Герцога, похоже, что недавние оценки и заявления, указывающие на гибкость коалиции в вопросе о комиссии по выбору судей, уменьшили опасения инвесторов.



С другой стороны, генеральный директор Prico Risk Management, Finance and Investments Йосси Фрейман считает, что происходящее на политической арене не связано с рынком форекс. "В настоящее время крупные организации выплачивают зарплаты, и поэтому мы видим большие конвертации валюты". Prico ожидает, что в дальнейшем шекель продолжит обесцениваться.

