



Шекель продолжает падать



Фондовый рынок открылся 27 февраля со смешанной тенденцией, наряду с ослаблением шекеля. Доллар сейчас торгуется на уровне 3,67 шекеля, а евро - 3,88 шекеля. Основные индексы на фондовом рынке сначала зафиксировали снижение, но затем снижение замедлилось. Вчера фондовый рынок закрылся резким снижением.



По состоянию на 12:00: индекс "Тель-Авив-35" упал на 0,22%, "Тель-Авив-125" - на 0,27%, "Тель-Авив-Финанс" - на 1%, индекс банков - на 1,44%. "A Cleantech" снизился на 0,64%.



Вчера на фондовом рынке были зафиксированы резкие падения - в том числе банковского индекса и индексов недвижимости и строительства: индекс Тель-Авив-35 упал на 2,28%, индекс Тель-Авив-90 упал на 3,6%, а индекс Тель-Авив-125 упал на 2,67%. Банковский индекс также резко упал на 3,09%, резкое падение было зафиксировано в фондовых индексах недвижимости и строительства на 4,4% - в том числе Melisron, упавший на 5,36%, Big, упавший на 3,93%, и Amot с падением на 4,3%.

