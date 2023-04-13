



Шекель продолжает падать из-за опасений по поводу снижения рейтингов

Шекель продолжает терять позиции на фоне опасений, что агентство Moody's может понизить прогноз кредитного рейтинга Израиля с позитивного на стабильный.



Рынок форекс был бурным, и со вторника шекель резко слабел. Несмотря на то, что Тель-Авивская фондовая биржа была закрыта в связи с праздником Песах, а местные валютные трейдеры ушли в отпуск, израильская валюта обесценивается. Во фьючерсных контрактах обменный курс шекеля к доллару вырос на 1,24% до 3,669/$, а курс шекеля к евро вырос на 2,11% до 4,032 шекеля/евро – уровня, невиданного с 2020 года. 4,57 шекеля за фунт.



Во вторник Банк Израиля установил репрезентативный курс шекеля к доллару на 1,684% выше до 3,624 шекеля за доллар, курс шекеля к евро был установлен на 1,569% выше до 3,949 за евро, а курс шекеля к фунту стерлингов был установлен на 1,123% выше на уровне 3,624 шекеля за доллар. 4,503 шекеля/£.



В социальных сетях резкое обесценивание шекеля было связано с утечкой информации о том, что рейтинговое агентство Moody's намерено завтра снизить прогноз кредитного рейтинга Израиля с позитивного на стабильный. Однако нет надежной поддержки этому слуху в международных финансовых СМИ или надежных рыночных источниках. Кроме того, объемы торгов были низкими, поскольку большинство израильских трейдеров находятся в отпуске, поэтому относительно небольшие сделки могут искажать обменные курсы. Более четкая картина станет доступна позже сегодня, когда израильские трейдеры вернутся на арену форекс.



Источники на рынке считают, что при нормальных обстоятельствах обменный курс шекеля к доллару будет составлять 3,4 шекеля за доллар.