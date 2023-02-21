



Шекель ослаб на 5% по отношению к доллару

Шекель находится на самом низком уровне по отношению к доллару США за три месяца. Репрезентативный обменный курс шекеля к доллару был установлен на 0,79% ниже в пятницу и составил 3,5660 шекелей за доллар. По отношению к евро репрезентативная ставка была установлена ​​на 0,16% выше и составила 3,7937 шекелей за евро.

За месяц шекель ослаб по отношению к доллару почти на 5%. Так, на прошлой неделе глобальный индекс доллара США, который измеряет его стоимость по отношению к корзине валют, достиг шестинедельного пика.



“Комментарии высокопоставленных чиновников Федеральной резервной системы США о необходимости остановить инфляцию наряду с высокими значениями индекса потребительских цен и данными о розничных продажах за январь привели к снижению на Уолл-стрит, что, в свою очередь, заставило израильские финансовые учреждения вернуться к покупке долларов”, - говорит Йосси Фрайман, генеральный директор финансовой консалтинговой группы Prico.



В целом, существует высокая корреляция между обменным курсом шекеля к доллару и фондовым рынком США. Когда рынок США растет, повышая долларовую стоимость своих вложений в акции США, израильские учреждения будут продавать доллары и покупать шекели на валютном рынке, чтобы сбалансировать свои долларовые позиции, и, наоборот, когда рынок США падает, они будут продавать шекелей и купить доллары.



В то же время, говорит Фрайман, споры вокруг судебной реформы израильского правительства оказывают давление на местную валюту. “В Израиле деньги продолжают утекать из местных банков, а у инвесторов сохраняется опасение влияния реформы на широкий круг вопросов”, — говорит он.



По словам Фраймана, испытанием для трейдеров станет отметка 3,62 шекеля, на которой в последнее время остановилось обесценивание шекеля.



