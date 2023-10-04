



Шекель обвалился до семилетнего минимума

В среду, 4 октября, шекель продолжил падение, обвалившись до семилетнего минимума.



На биржах национальная валюта Израиля обесценилась до 3,87 шек. за доллар.



За три дня до этого доллар торговался на уровне 3,81 шекеля.



Также демонстрируют падение и фондовые индексы. TA 125 ослаб на 1,5%, TA 35 - на 1,3%, TA-RealEstate и TA Technology - на 2%.



Обесценивание шекеля за последний год резко отразилось на ценах на импортные товары, такие как автомобили и электроприборы. По словам аналитиков, такие показатели являются прямым следствием политической нестабильности. Девальвация валюты увеличивает инфляцию, что, в конечно итоге, может привести к дальнейшему повышению процентных ставок.