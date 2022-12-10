



Шансы на спасение Blades Technology практически нулевые

Гистадрут вчера поспешила объявить, что поддержит почти тысячу рабочих на заводе по производству лопастей для реактивных турбин Blades Technology в Нагарии на севере Израиля, который начнет процедуту закрытия в 2024 году. Наряду с объявлением трудового спора Гистадрут заявил, что "цель состоит в том, чтобы компания нашла покупателя для управления заводом в качестве действующего предприятия".



Закрытие завода является еще одним признаком глобального кризиса в авиационной отрасли, что делает реакцию Гистадрута по меньшей мере странной. Миссия найти покупателя почти невыполнима. Blades Technology находится в узкоспециализированной области в небольшой нише в мире авиации. Конкурентов очень мало, и маловероятно, что на такой бизнес удастся найти потенциального покупателя в соответствующий период времени.



Американская компания Pratt & Whitney, купившая завод в 2014 году, производит и обслуживает реактивные и турбовинтовые двигатели для военных и гражданских самолетов, а также ракетные двигатели для космической отрасли.



Компания производит детали для крупных мировых производителей самолетов Boeing, Airbus и Lockheed Martin и контролирует 26% рынка двигателей для гражданских самолетов. Его преимущество в основном в двигателях для узкофюзеляжных самолетов, таких как Airbus 320.



Пандемия Covid-19 и быстрый выход из нее значительно усугубили нехватку кадров, о которой сообщают многие авиакомпании. Из-за нехватки, в основном летного состава, авиакомпании сокращают рейсы, приостанавливают маршруты и отменяют заказы на новые самолеты. Проблемы глобальной цепочки поставок, до сих пор не решенные полностью, коснулись и авиационной и авиастроительной промышленности, а война между Россией и Украиной ударила по поставкам спецметаллов, производимых в этих странах.



В 2018 году, пиковом для производства и поставок самолетов, авиакомпаниям было поставлено 1714 новых самолетов (806 Boeing, 813 Airbus, а также Bombardier, Embraer и другие). Через два года, в 2020 году, количество поставленных новых самолетов сократилось до 821 (157 Boeing, 566 Airbus).

Несмотря на рост заказов в 2021 и 2022 годах, аналитики авиационной отрасли прогнозируют, что Boeing, Airbus и Embraer (которая также использует двигатели Pratt & Whiney) вернутся к прежним уровням производства только в конце 2024 года. Более пессимистичные прогнозы говорят о 2026 году.



Таким образом, кризис, начавшийся в 2019 году и поразивший некоторые из крупнейших и наиболее важных компаний в авиации, отразился на производителях двигателей, а через них и на их субподрядчиках и, в конечном итоге, на рабочих в Нагарии, которым предстоят сокращения рабочих мест.



