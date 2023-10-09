



Сеть отелей 7MINDS: гости могут отменить бронирование без оплаты штрафа

В свете текущей обстановки безопасности, сеть отелей 7MINDS информирует, что гости, сделавшие бронирование на ближайшие дни в одном из отелей сети, могут отменить свое бронирование без оплаты штрафа.



Жители Отеф Газа и юга Израиля, мы будем рады приветствовать вас и предоставить скидку 50% до четверга, 12 октября.



Вы можете связаться с нами в любое время по любым вопросам по адресу [email protected].



Мы молимся за спокойные дни.



Сеть 7MINDS всегда к вашим услугам.