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Сеть отелей 7MINDS: гости могут отменить бронирование без оплаты штрафа
09.10.2023 01:34 Наталья Богинская

Сеть отелей 7MINDS: гости могут отменить бронирование без оплаты штрафа

В свете текущей обстановки безопасности, сеть отелей 7MINDS информирует, что гости, сделавшие бронирование на ближайшие дни в одном из отелей сети, могут отменить свое бронирование без оплаты штрафа.

Жители Отеф Газа и юга Израиля, мы будем рады приветствовать вас и предоставить скидку 50% до четверга, 12 октября.

Вы можете связаться с нами в любое время по любым вопросам по адресу [email protected].

Мы молимся за спокойные дни.

Сеть 7MINDS всегда к вашим услугам.

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