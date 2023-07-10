



Сеть Big сдалась: мы не будем закрывать комплексы в "день сопротивления"







После объявления группы Big о том, что ее комплексы будут закрыты на следующий день после принятия закона об ограничении “оснований разумности”, в сети поднялся настоящий шторм. Большие торговые сети, такие, как Рами Леви, Big Electric и другие магазины, объявили, что будут открываться и в комплексах Big, независимо от исхода голосования.



В результате кампании общественного давления сеть Big пошла на попятную и опубликовала сообщение, в котором заявила бизнесам, работающим в ее комплексах, следующее: "Мы не вынуждаем ни один магазин закрывать свои двери во вторник", тем самым фактически полностью отказываясь объявленной ранее “забастовки”, поскольку сеть Big управляет комплексами, а не магазинами, и вся ее сила заключалась в закрытии комплекса.