



"Серый" импорт в действии: россияне не останутся без новых iPhone

Несмотря на санкции, россияне не останутся без новеньких iPhone 14.



Как заявил глава минпромторга РФ Денис Мантуров, iPhone 14 будут ввозить в Россию по параллельному импорту, который еще называют "серым". Об этом сообщают РИА-Новости.



"Почему бы и нет. Если потребители захотят приобрести эти телефоны - пожалуйста. Такая возможность будет", - заявил министр, отвечая на вопрос о том, будет ли новая модель iPhone 14 разрешена для ввоза в страну.



Напомним, что ранее в России легализовали параллельный ("серый") импорт, позволяющий поставщикам осуществлять реализацию импортных товаров в РФ без разрешения владельца товарного знака.