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"Серый" импорт в действии: россияне не останутся без новых iPhone
08.09.2022 09:53 Ольга Белозерова

"Серый" импорт в действии: россияне не останутся без новых iPhone

Несмотря на санкции, россияне не останутся без новеньких iPhone 14.

Как заявил глава минпромторга РФ Денис Мантуров, iPhone 14 будут ввозить в Россию по параллельному импорту, который еще называют "серым". Об этом сообщают РИА-Новости

"Почему бы и нет. Если потребители захотят приобрести эти телефоны - пожалуйста. Такая возможность будет", - заявил министр, отвечая на вопрос о том, будет ли новая модель iPhone 14 разрешена для ввоза в страну. 

Напомним, что ранее в России легализовали параллельный ("серый") импорт, позволяющий поставщикам осуществлять реализацию импортных товаров в РФ без разрешения владельца товарного знака.

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