



Сенатор США призывает к расследованию банкротств SVB и Signature Bank

Сенатор США Элизабет Уоррен, выступающая за ужесточение банковского регулирования, призвала к расследованию банкротств Silicon Valley Bank SIVB.O и Signature Bank SBNY.O, сообщает Wall Street Journal.



В воскресенье Уоррен направила генеральным инспекторам Министерства финансов, Федеральной корпорации по страхованию депозитов и Федеральной резервной системы письмо, в котором призвала регулирующие органы проверить управление и надзор за банками в преддверии их краха в этом месяце.



По ее словам, предварительные результаты расследования должны быть представлены в течение 30 дней, сообщает издание.



“Руководители банка, которые пошли на ненужный риск или не смогли застраховаться от вполне предсказуемых угроз, должны нести ответственность за эти неудачи. Но этa бесхозяйственность была допущена из-за ряда ошибок со стороны законодателей и регулирующих органов”, — написала Уоррен.

