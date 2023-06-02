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Сенат принял закон о повышении госдолга США
02.06.2023 07:12 Ирина Демьянова

Сенат принял закон о повышении госдолга США

Сенат принял закон о приостановлении ограничения долга США и ограничении государственных расходов до выборов 2024 года.

Об этом сообщает Bloomberg.

В Соединенных Штатах Америки сенаторы проголосовали за соглашение, достигнутое президентом Джо Байденом и руководителем республиканского большинства в Палате представителей Маккарти о приостановлении действия потолка госдолга до 1 января 2025 года.

63 проголосовали "за", 36 – "против". Закон вступит в силу после его подписания президентом Байденом.

 

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