Сенат принял закон о повышении госдолга США
Сенат принял закон о приостановлении ограничения долга США и ограничении государственных расходов до выборов 2024 года.
Об этом сообщает Bloomberg.
В Соединенных Штатах Америки сенаторы проголосовали за соглашение, достигнутое президентом Джо Байденом и руководителем республиканского большинства в Палате представителей Маккарти о приостановлении действия потолка госдолга до 1 января 2025 года.
63 проголосовали "за", 36 – "против". Закон вступит в силу после его подписания президентом Байденом.