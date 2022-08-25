



Семь стран ЕС требуют введения жестких санкций против России

Комитеты по иностранным делам парламентов семи стран Евросоюза призвали ввести новые санкции против России из-за войны в Украине.

По данным "Европейской правды", совместное заявление подписано представителями Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Польши, Чехии и Дании.

Главы комитетов сказали, что война, которую развязал Кремль, является грубым нарушением международного права.

Семь стран требуют от евроатлантического сообщества и партнеров немедленно усилить и задействовать комплексные санкции против России, чтобы лишить силы РФ способность продолжать агрессию.

Также они призвали увеличить военную, финансовую, гуманитарную, дипломатическую поддержку Украины, поддержать инициативы по привлечению к ответственности виновных в военных преступлениях, изолировать РФ в международных и региональных организациях и задействовать все вышеперечисленные в отношении Москвы меры против Беларуси.