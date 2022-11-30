



Сектор медицинского каннабиса рушится в Израиле

Рынок медицинского каннабиса в Израиле постепенно увядает на фоне несбывшихся надежд инвесторов.

Об этом говорится в материале Globes

Надежды были основаны, прежде всего, на экспорте высококачественной продукции. Акции медицинского каннабиса на Тель-Авивской фондовой бирже рухнули, особенно, после бегства известных деятелей в этой отрасли.

Одной из таких компаний стала Panaxia (TASE: PNAX). Она объявила, что начинает финансовую деятельность. Также из этого сектора недавно ушли Cannomed (TASE: CNMD), Intelicanna (TASE: INTL). Им не удалось добиться прогресса из-за конкуренции, отсутствия дифференциации продукта или из-за того, что они сделали ставку на неправильные части цепочки создания стоимости. У некоторых из них возникли проблемы с денежными потоками после вливания крупного капитала.

Univo Pharmaceuticals (TASE: UNVO) переключилась на недвижимость. Однако на рынке по-прежнему остаются компании и частные фермы, которые заинтересованные в выращивании медицинского каннабиса. По прогнозам аналитиков, успешные компании в этой отрасли в будущем можно будет пересчитать по пальцам.