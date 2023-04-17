



Sega намерена купить компанию, создателя легендарных "Angry Birds"

Финская компания Rovio Entertainment Oyj, создавшая легендарную игру "Angry Birds" заявила, что ведет переговоры о потенциальном предложении о поглощении со стороны Sega Sammy Holdings Inc. после проведения стратегического анализа.



Компании могут объявить о сделке уже в ближайшее время в зависимости от результатов переговоров.



Согласно инсайдерской информации, Sega оценила Rovio в $1 млрд.



Представитель Sega до заявления Rovio сказал, что "окончательного решения" по предложению не принято, и что компания продолжает изучать возможности "повышения своей корпоративной стоимости".



Акции Rovio выросли на 28% в этом году. В пятницу в Хельсинки они выросли на 1,1% до 7,78 евро, в результате чего рыночная стоимость компании составила 645 млн евро ($709 млн).



Благодаря высоким доходам и прогнозам акции японской компании Sega выросли на 33% в этом году, увеличив свою рыночную стоимость до $4,8 млрд, пишет Bloomberg.