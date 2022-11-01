



Сделка с Ливаном: задержка в соглашении, гарантирующем компенсацию Израилю



После того, как на прошлой неделе было подписано морское соглашение с Ливаном, в программе Аелы Хасон впервые был опубликован материал о проблемах с французской компанией Total.



Соглашение фактически должно гарантировать права Израиля и компенсацию Израилю от месторождения "Кана", но еще не подписано. В Израиле не знают, когда это произойдет. Ранее предполагалось, что соглашение должно было быть подписано в ближайший понедельник, но похоже, что подписание откладывается.



Причина задержки в том, что другая компания в тоже конгломерате - (итальянская ENI) должна дать свое одобрение деталям соглашения и достигнутым принципам, и до сих пор это одобрение не получено. Таким образом, Израиль подписал соглашение с Ливаном, но соглашение, гарантирующее его компенсацию, было действительно согласовано, но не подписано окончательно.



Министерство энергетики Израиля опубликовало заявление, в котором уверяет. что причин для беспокойств нет, и что, в любом случае, добыча на Кана не может начаться без одобрения Израиля. У Израиля есть право вето на ливанский выбор компаний, которые могут начать разработку - с тем, чтобы добычей не занялись враги Израиля.



Предполагалось, что соглашение с Total будет подписано до соглашения с Ливаном, с тем. чтобы гарантировать права Израиля. Но этого не произошло - все спешили заключить соглашение до истечения срока каденции ливанского президента Мишеля Аюна, а также “ради того, чтобы подписать соглашение до выборов в Израиле”.



