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Сделка с Ливаном: задержка в соглашении, гарантирующем компенсацию Израилю
01.11.2022 13:14 Аркадий Бочаровский

Сделка с Ливаном: задержка в соглашении, гарантирующем компенсацию Израилю

 
После того, как на прошлой неделе было подписано морское соглашение с Ливаном,  в программе Аелы Хасон впервые был опубликован материал о проблемах с французской компанией Total.

Соглашение фактически должно гарантировать права Израиля и компенсацию Израилю от месторождения "Кана", но еще не подписано. В Израиле не знают, когда это произойдет. Ранее предполагалось, что соглашение должно было быть подписано в ближайший понедельник,  но похоже, что подписание откладывается.

Причина задержки в том, что другая компания в тоже конгломерате - (итальянская ENI) должна дать свое одобрение деталям соглашения и достигнутым принципам, и до сих пор это одобрение не получено. Таким образом, Израиль подписал соглашение с Ливаном, но соглашение, гарантирующее его компенсацию, было действительно согласовано, но не подписано окончательно.

Министерство энергетики Израиля опубликовало заявление, в котором уверяет. что причин для беспокойств нет, и что, в любом случае, добыча на Кана не может начаться без одобрения Израиля. У Израиля есть право вето на ливанский выбор компаний, которые могут начать разработку - с тем, чтобы добычей не занялись враги Израиля.

Предполагалось, что соглашение с Total будет подписано до соглашения с Ливаном, с тем. чтобы гарантировать права Израиля. Но этого не произошло - все спешили заключить соглашение до истечения срока каденции ливанского президента Мишеля Аюна, а также “ради того, чтобы подписать соглашение до выборов в Израиле”.

 

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