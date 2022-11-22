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Сделан первый шаг на пути к соглашению о свободной торговле с Японией
22.11.2022 14:23 Алина Груднева

Сделан первый шаг на пути к соглашению о свободной торговле с Японией

Министерства иностранных дел и экономики Израиля и Японии договорились о первых шагах, которые могут привести к соглашению о свободной торговле между странами.

 
Они будут включать технико-экономическое обоснование реализации соглашения.
 
"После десяти лет переговоров мы рады начать процесс переговоров о торговом соглашении с Японией. Это важный шаг, который может привести к снижению тарифов, цен на японские автомобили и товары, импортируемые в Израиль, и поможет увеличить израильский экспорт в Японию", - сказал посол Израиля в Японии Гилад Коэн.
 
По словам дипломата, отношения с Японией укрепляются на экономическом уровне.
 
"Я убежден, что связи между нами будут продолжать укрепляться на других уровнях", - отметил он. 
 

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