



Счета за электричество могут подорожать на 800 шекелей

"Энергетический сектор страдает от полного хаоса и преднамеренного промедления со стороны Электрической Компании", - говорят представители Союза торговых палат Израиля, сообщает газета Маарив.



Экономисты союза подсчитали и пришли к выводу, что повышение тарифа на электроэнергию на 8,2% увеличит расходы домохозяйства в среднем на 800 шекелей в месяц. Это также повлечет за собой увеличение расходов на производство, импорт и продажи.



Сегодня, 19 декабря, истекает срок слушаний, назначенных Управлением по электроснабжению, перед тем как будет вынесена рекомендация о повышении тарифов на электроэнергию на 8,2% с 1 января. Это дополнительное повышение цен к предыдущему повышению в 2022 году, которое было на уровне 12%.



Это означает ежегодное увеличение доходов Электрической Компании на 2,1 миллиарда шекелей. Вчера Ассоциация торговых палат обратилась к Управлению электроэнергетики с призывом отложить повышение тарифов. "Государство должно субсидировать повышение цены на электроэнергию за счет фонда благосостояния и газовых премий", - заявил адвокат Уриэль Лин, президент Ассоциации торговых палат.