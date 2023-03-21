



Саудовский депозит увеличил чистые валютные резервы Турции до $25 млрд

Чистые валютные резервы Центрального банка Турции выросли на прошлой неделе на 6 миллиардов долларов до $25 млрд, как показали расчеты трех банкиров во вторник, после того как на его счета поступил депозит из Саудовской Аравии в размере 5 миллиардов долларов.



Они показали, что за тот же период валовые резервы центрального банка выросли на 6,5 млрд долларов до 126,5 млрд долларов.



Прошлым летом размер чистых валютных резервов был самым низким, по крайней мере за последние 20 лет, и составлял чуть более 6 миллиардов долларов.



Однако Турция потеряла около 10 миллиардов долларов после сильного землетрясения в начале февраля, в результате которого погибло более 56 000 человек в Турции и Сирии и миллионы остались без крыши над головой.



Валютные резервы Турции резко сократились в последние годы из-за рыночных интервенций и после валютного кризиса в декабре 2021 года. Лира потеряла около 30% своей стоимости по отношению к доллару в прошлом году и 44% в 2021 году.

