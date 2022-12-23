



Саудовская и китайская корпорации построят нефтехимический комплекс

Saudi Aramco, одна из ведущих мировых энергетических компаний из Саудовской Аравии, и Sinopec – China Petroleum and Chemical Corporation договорились построить в Гулей, провинция Фуцзянь, крупный нефтехимический комплекс, сообщает Al Arabiya



Саудовская Aramco и китайская Sinopec договорились создать нефтеперерабатывающий завод с мощностью в 320 тысяч баррелей в день, а также нефтехимический завод, способный перерабатывать до 1,5 миллиона тонн в год. Комплекс начнут строить к концу 2025 года.



Стороны также подписали меморандум, предусматривающий дальнейшую работу над интеграцией нового комплекса с заводом в Саудовской Аравии.