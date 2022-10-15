Новости » Экономика
Саудовская Аравия выделила Украине помощь на $400 млн
15.10.2022 07:01 Алина Груднева

Саудовская Аравия выделила Украине помощь на $400 млн

Саудовская Аравия выделила в рамках гуманитарной помощи Украине 400 млн долларов.

 
Об этом сообщает SPA.
 
Информацию об этом в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил наследный принц Мухаммед бин Салман.
 
Кронпринц подтвердил готовность продолжать посреднические усилия в деэскалации.

Зеленский в ответ поблагодарил Салмана за поддержку территориальной целостности Украины. Стороны договорились о взаимодействии в вопросе освобождения украинских военнопленных.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы