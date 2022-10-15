Саудовская Аравия выделила Украине помощь на $400 млн
Саудовская Аравия выделила в рамках гуманитарной помощи Украине 400 млн долларов.
Об этом сообщает SPA.
Информацию об этом в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил наследный принц Мухаммед бин Салман.
Кронпринц подтвердил готовность продолжать посреднические усилия в деэскалации.
Зеленский в ответ поблагодарил Салмана за поддержку территориальной целостности Украины. Стороны договорились о взаимодействии в вопросе освобождения украинских военнопленных.
Зеленский в ответ поблагодарил Салмана за поддержку территориальной целостности Украины. Стороны договорились о взаимодействии в вопросе освобождения украинских военнопленных.
Провів розмову зі Спадкоємним принцом КСА Мухаммадом бін Салманом. Подякував за підтримку територіальної цілісності України та нашої резолюції в ГА ООН. Погодилися взаємодіяти у справі звільнення 🇺🇦 військовополонених. Домовились про надання 🇸🇦 макрофінансової підтримки Україні.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 14, 2022