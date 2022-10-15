



Саудовская Аравия выделила Украине помощь на $400 млн

Саудовская Аравия выделила в рамках гуманитарной помощи Украине 400 млн долларов.

Об этом сообщает SPA.

Информацию об этом в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил наследный принц Мухаммед бин Салман.

Кронпринц подтвердил готовность продолжать посреднические усилия в деэскалации.



Зеленский в ответ поблагодарил Салмана за поддержку территориальной целостности Украины. Стороны договорились о взаимодействии в вопросе освобождения украинских военнопленных.