



Саудовская Аравия продолжит работать с Россией по нефти

В Саудовской Аравии заявили, что продолжат работать с Российской Федерацией в различных направлениях, в том числе и по нефти.



Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд указал на важность партнерства с Россией, сообщает ТАСС.



"У нас важное партнерство с Россией, ОПЕК+. Партнерство, которое обеспечивает стабильность на рынке нефти, что важно для нас, поскольку нефть по-прежнему является для нас основным источником [доходов], но она также важна для мирового сообщества. Мы собираемся взаимодействовать с Россией по этому вопросу", - заявил он.