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Саудовская Аравия продолжит работать с Россией по нефти
20.01.2023 10:53 Ольга Белозерова

Саудовская Аравия продолжит работать с Россией по нефти

В Саудовской Аравии заявили, что продолжат работать с Российской Федерацией в различных направлениях, в том числе и по нефти. 

Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд указал на важность партнерства с Россией, сообщает ТАСС.

"У нас важное партнерство с Россией, ОПЕК+. Партнерство, которое обеспечивает стабильность на рынке нефти, что важно для нас, поскольку нефть по-прежнему является для нас основным источником [доходов], но она также важна для мирового сообщества. Мы собираемся взаимодействовать с Россией по этому вопросу", - заявил он. 

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