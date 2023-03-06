



Саудовская Аравия помогает Турции укрепить национальную валюту

Саудовская Аравия заявляет, что внесла 5 миллиардов долларов в центральный банк Турции, чтобы помочь Анкаре поддержать национальную валюту после сильного землетрясения, которое произошло на юго-востоке Турции и севере Сирии в начале февраля.



Депозит служит заметным маркером того, насколько улучшились отношения между СА и Турцией после многих лет напряженности между странами, особенно после убийства в 2018 году журналиста Washington Post Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.



Депозит также, вероятно, поможет усилить позиции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в преддверии предстоящих в этом году выборов.



Королевство сделало заявление через Саудовское государственное агентство печати, охарактеризовав свои действия как "свидетельство тесного сотрудничества и исторических связей, существующих между Королевством Саудовская Аравия и Турецкой Республикой и ее братским народом". В нем говорилось, что деньги поступили из Саудовского фонда развития.



В заявлении не содержится никаких подробностей о том, на что пойдут эти деньги и когда СА собирается получить из обратно.

