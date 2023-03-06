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Саудовская Аравия помогает Турции укрепить национальную валюту
06.03.2023 15:18 Евгения Маркова

Саудовская Аравия помогает Турции укрепить национальную валюту

Саудовская Аравия заявляет, что внесла 5 миллиардов долларов в центральный банк Турции, чтобы помочь Анкаре поддержать национальную валюту после сильного землетрясения, которое произошло на юго-востоке Турции и севере Сирии в начале февраля.

Депозит служит заметным маркером того, насколько улучшились отношения между СА и Турцией после многих лет напряженности между странами, особенно после убийства в 2018 году журналиста Washington Post Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Депозит также, вероятно, поможет усилить позиции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в преддверии предстоящих в этом году выборов.

Королевство сделало заявление через Саудовское государственное агентство печати, охарактеризовав свои действия как "свидетельство тесного сотрудничества и исторических связей, существующих между Королевством Саудовская Аравия и Турецкой Республикой и ее братским народом". В нем говорилось, что деньги поступили из Саудовского фонда развития.

В заявлении не содержится никаких подробностей о том, на что пойдут эти деньги и когда СА собирается получить из обратно.
 

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