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Саудовская Аравия планирует строительство узлового аэропорта в Эр-Рияде
29.11.2022 17:37 Евгения Маркова

Саудовская Аравия планирует строительство узлового аэропорта в Эр-Рияде

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман объявил в понедельник о планах превратить аэропорт Эр-Рияда в крупный авиационный узел с шестью параллельными взлетно-посадочными полосами, рассчитанный на прием до 120 миллионов путешественников к 2030 году, сообщило государственное информационное агентство SPA.

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии построит международный аэропорт имени короля Салмана, который займет площадь в 57 квадратных километров и включить в себя нынешний аэропорт имени короля Халеда, сообщает агентство SPA.

Авиация является частью правительственной стратегии, направленной на то, чтобы к 2030 году стать глобальным транспортным и логистическим узлом, а аэропорт Эр-Рияда станет операционной базой новой авиакомпании RIA, которая будет конкурировать с региональными тяжеловесами Emirates и Qatar Airways.

К 2050 году аэропорт короля Салмана создаст 103 тысячи прямых и косвенных рабочих мест, обслужит 185 миллионов путешественников и обработает 3,5 миллиона тонн грузов.

Королевство уже ведет переговоры с производителями самолетов Airbus и Boeing о заказах для двух перевозчиков Saudia и RIA.
 

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