



Санкции в действии: в РФ резко подорожал импорт

В России на фоне действия западных санкций резко подорожал импорт - на 30%.



Уровень инфляции в стране обозначен в 8,4%, что в два раза выше нормы.



Центробанк РФ прогнозировал, что годовая инфляция к середине 2023 года снизится до целевых 4%, однако намеченные траектории потеряли актуальность.



По данным российского издания Informer, с конца февраля и до середины марта прошлого года курс рубля постоянно обновлял антирекорды. На пике доллар стоил больше 120 рублей. Это в значительной мере связано с зависимостью от импорта.



В 2021 году он подорожал до 40%. В марте прошлого года в России резко в цене выросли электроника, бытовая химия, парфюмерия, а автомобили иностранных марок взлетели в стоимости на треть. Подорожали также завезенные из-за рубежа фрукты, напитки и деликатесы, сахар.



По данным издания, если в начале 2022 года россияне тратили на импортную продукцию 10 500 рублей, то в конце марта тот же набор продукции обходился в 13 300 рублей. По состоянию на начало 2023 года он обходится в 13 600 рублей.



"В 2022 году импортная продукция подорожала так: путевки в Турцию (+103%); ксерокопирование (+46%); иномарки (+44%); средства гигиены (+40%); краски (+34%); стриальная машина (+32%); кофе (+31%); корм животным (+31%); стиральный порошок (+26%); чай (+24%); пылесосы (+22%); какао (+22%); подгузники (+21%); бананы (+21%); детские смеси (+17%); одежда (+10%); обувь (+9%)", - сказано в статье.