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Самый большой обвал доллара США за 12 лет: что происходит
02.12.2022 08:22 Наталья Богинская

Самый большой обвал доллара США за 12 лет: что происходит

Индекс доллара США, демонстрирующий его соотношение к корзине из 6 других валют, во время сегодняшних торгов потерял 0,35% и упал до 106,45. В то время как ночью максимум был зафиксирован на уровне 106,90.

Инвесторы также больше ожидают, что американский Центробанк будет проводить менее агрессивную монетарную политику, поскольку они считают, что инфляция в стране прошла пиковый период. Рекордную инфляцию впервые за 40 лет в стране зафиксировали на уровне 9,1% годовых.

Еще одним важным аспектом стали прогнозы начала рецессии в будущем году. Ожидания инвесторов по поводу предстоящего шага Федерального резерва разделились следующим образом:

  • 63,5% из них делают ставку на то, что Центробанк США поднимет ставку на 0,5 пункта;
  • 36,5% инвесторов прогнозируют, что ставка снова вырастет на 75 базисных пунктов.

 

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