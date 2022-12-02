



Самый большой обвал доллара США за 12 лет: что происходит

Индекс доллара США, демонстрирующий его соотношение к корзине из 6 других валют, во время сегодняшних торгов потерял 0,35% и упал до 106,45. В то время как ночью максимум был зафиксирован на уровне 106,90.



Инвесторы также больше ожидают, что американский Центробанк будет проводить менее агрессивную монетарную политику, поскольку они считают, что инфляция в стране прошла пиковый период. Рекордную инфляцию впервые за 40 лет в стране зафиксировали на уровне 9,1% годовых.



Еще одним важным аспектом стали прогнозы начала рецессии в будущем году. Ожидания инвесторов по поводу предстоящего шага Федерального резерва разделились следующим образом: