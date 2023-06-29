



Самые дорогие и дешевые страны Европы – отчет

В 27 государствах Европейского союза сохраняется серьезный разрыв в ценах на услуги и товары повседневного спроса, в частности, на продукты питания и напитки, согласно данным статистического управления ЕС.



Самой дорогой страной в прошлом году оказалась Ирландия, где стоимость жизни была на 46,4% выше, чем в среднем по Евросоюзу. Далее следуют Дания (+44,5%) и Люксембург (+36,8%).



Из крупных стран к среднестатистическим показателям ближе всего была Италия, где потребительская корзина всего на 0,2% дороже среднеевропейской. Также близки к середине цены в Германии (+8,9%) и Испании (-3,5%).



В то же время в самые дешевые страны входят Румыния, где за потребительскую корзину приходится платить на 42,2% меньше, чем в среднем в ЕС, а также Болгария (-41,3%) и Польша (-38,5%).



Дания является лидером ЕС по стоимости одежды и обуви, тогда как в Болгарии они самые дешевые, равно как и алкогольные напитки и табачные изделия, отмечается в сообщении Евростата.



Разрыв в ценах на алкоголь и сигареты между государствами на противоположных концах рейтинга достиг 3,3 раза в 2022 году, что, прежде всего, обусловлено отличиями в налогообложении этой продукции. На втором месте находится стоимость проживания в отелях и походов в ресторан – разница превышает 3 раза.



Однако самые дорогие и дешевые страны континента в Евросоюз не входят. Лидерами по стоимости жизни являются Швейцария (+74,3%), Исландия (+59%) и Норвегия (+42,9%), тогда как потребительская корзина в Турции дешевле среднеевропейской на 60%, в Северной Македонии – на 49% .