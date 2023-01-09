



"Самое глупое сегодня - это инвестиции в недвижимость в Израиле"

Авнер Степак, один из двух контролирующих владельцев инвестиционного дома "Мейтав", сказал, что в настоящее время инвестировать в недвижимость в Государстве Израиль - "самое глупое занятие".



Эти слова были сказаны в популярном подкасте Гая Натана, который занимается инвестициями и читает лекции о рынке капитала и финансов.



Степак, будучи управляющим инвестиционного дома, не верит в инвестиции в недвижимость в Израиле. "Недвижимость в Израиле - это то, во что я вообще не верю из всего спектра возможных инвестиций", - сказал он. "Недвижимость в Израиле - это, на мой взгляд, самое глупое занятие, потому что мы живем в пузыре, пузыре рекордного масштаба, по размеру зарплат, в любых параметрах - мы в пузыре".