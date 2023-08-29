



Самое дорогое место для покупки жилья: сравнение Израиля со странами Европы

Израиль является самой дорогой страной для покупки жилья, если сравнивать показатели за 2022 год с Европой.



Об этом свидетельствует отчет финансовой консалтинговой компании Deloitte.



Израиль присоединился к Индексу недвижимости в 2022 году, несмотря на то, что не является европейской страной. Сразу же Еврейское Государство выбилось на вершину таблицы - средняя стоимость недвижимости оценивается в 23 500 шекелей (около 6200 долларов) за квадратный метр. К сравнению, в Великобритании - 4300 долларов, во Франции - 5000, в Германии - 5200, в Норвегии - 5650, в Италии - 2600, Испании - 2900 и в Греции - 1450.



Тель-Авив является самым дорогим городом по стоимости недвижимости. Средняя цена за квадратный метр составляет 16 000 долларов. На втором месте в индексе оказался Париж - 15 900 долларов, на третьем Мюнхен - 12 400, далее Лондон - 10 000 и Амстердам - 8 500 долларов США.