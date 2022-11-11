Новости » Экономика
Самая крупная в мире инвесткомпания будет консультировать Украину
11.11.2022 11:15 Раиса Вовк

Самая крупная в мире инвесткомпания будет консультировать Украину

Министерство экономики Украины и крупнейшая в мире инвестиционная компания BlackRock подписали Меморандум о взаимопонимании и мобилизации инвестиций в ключевые секторы украинской экономики. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Подписанное 10 ноября 2022 года в Вашингтоне соглашение предусматривает, что департамент BlackRock будет консультировать Минэкономики по поводу создания дорожной карты внедрения инвестиционной платформы, к которой будут привлекать прежде всего частный капитал. В том числе по структуре этой платформы, полномочиям и управлении.

Таким образом, Меморандум официально закрепляет предварительное обсуждение возможностей привлечения государственных и частных инвестиций в Украину, состоявшееся в сентябре между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой и генеральным директором BlackRock Ларри Финком, добавили в пресс-службе.

BlackRock - международная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Одна из крупнейших инвестиционных компаний мира и крупнейшая по размеру активов в управлении. Размер активов под управлением - 10 трлн на январь 2022 года.

Напомним, хедж-фонд BlackRock был одним из основных держателей евробондов Украины. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы