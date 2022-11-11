



Самая крупная в мире инвесткомпания будет консультировать Украину

Министерство экономики Украины и крупнейшая в мире инвестиционная компания BlackRock подписали Меморандум о взаимопонимании и мобилизации инвестиций в ключевые секторы украинской экономики. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.



Подписанное 10 ноября 2022 года в Вашингтоне соглашение предусматривает, что департамент BlackRock будет консультировать Минэкономики по поводу создания дорожной карты внедрения инвестиционной платформы, к которой будут привлекать прежде всего частный капитал. В том числе по структуре этой платформы, полномочиям и управлении.



Таким образом, Меморандум официально закрепляет предварительное обсуждение возможностей привлечения государственных и частных инвестиций в Украину, состоявшееся в сентябре между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой и генеральным директором BlackRock Ларри Финком, добавили в пресс-службе.



BlackRock - международная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Одна из крупнейших инвестиционных компаний мира и крупнейшая по размеру активов в управлении. Размер активов под управлением - 10 трлн на январь 2022 года.



Напомним, хедж-фонд BlackRock был одним из основных держателей евробондов Украины.