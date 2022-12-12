



С января родители зарабатывающие 7-8 тысяч шекелей будут получать меньше

Временные льготы, предусматривавший дополнительные кредитные баллы при расчете подоходного налога для работающих родителей детей в возрасте 6-12 лет истекают в январе 2024 года.



Это означает: у родителей, зарабатывающих не менее 7.000-8.000 шекелей, с января в кармане останется меньше денег. Каждый кредитный бал давал работнику 2223 шекеля.



Назначенный министр финансов Смотрич должен будет решить, продлевать ли эту льготу. В любом случае, для этого необходимо принятие закона - даже если он поддержит его, может возникнуть задержка.



Все это произойдет одновременно с ожидаемым 15-процентным скачком зарплат министров, членов Кнессета и судей - также в следующем месяце.



Эта льгота, напомним, была частью закона, продвижение которого началось с "экономического плана по снижению стоимости жизни", представленного министром финансов Авигдором Либерманом в феврале, и распротсранялась только на 2022 год.



В настоящее время минфин заявляет, что решение по этому вопросу, конечно же, будет ждать следующего министра финансов, а со стороны назначенного министра финансов - Бецалеля Смотрича, было заявлено, что этот вопрос “будет рассмотрен”.



