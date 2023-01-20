



С воскресенья бензин подешевеет на 10 агорот за литр

В рамках плана, представленного премьер-министром Биньямином Нетаниягу и министром финансов Бецалелем Смотричем для борьбы с ростом цен в экономике, Смотрич подписал приказы о снижении налога на покупку и акцизного налога на бензин.



Приказы, которые вступят в силу в воскресенье, 22 января 2023 года, приведут к снижению цены литра бензина на 10 агорот за литр. Таким образом, максимальная цена за литр неэтилированного 95-октанового бензина для потребителя на станции самообслуживания (включая НДС), которая в начале месяца составляла 6,94 шекеля за литр, снизится с воскресенья до 6,84 шекеля за литр.